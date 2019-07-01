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Хабиров: переход на транспортную карту «Алга» — не мой каприз

10:48, 01.07.2019
Хабиров: переход на транспортную карту «Алга» — не мой каприз
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал внедрение единой транспортной карты «Алга». Пост политика опубликован на его странице в Facebook.

С 1 июля в Уфе заработала безналичная оплата в общественном транспорте. По словам руководителя региона, все перевозчики, кроме одного частника, перешли на новую систему. При этом он отметил, что не все это сделали с удовольствием.

«И некоторые явно будут пытаться создавать условия, чтобы вы и дальше платили «налом». Кто-то будет говорить, что терминал не работает, кто-то — что карта в обслуживании дорогая и так билет стоит дороже», — написал Хабиров.

Он подчеркнул, что переход на транспортную карту — не его каприз, а «так живет весь мир».

«Это как раз те деньги, на которые мы чиним дороги и покупаем новые автобусы», — написал врио главы РБ.

Хабиров добавил, что до конца августа Башавтотранс получит 404 автобуса разных классов, обновляют свой парк и частные перевозчики. Также с 1 сентября в течение часа можно будет сменить несколько автобусов, заплатив лишь за одну поездку.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии купят 35 городских автобусов за 286,2 млн рублей.

ОбществоВласть Башкортостан
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