Хабиров: переход на транспортную карту «Алга» — не мой каприз
Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал внедрение единой транспортной карты «Алга». Пост политика опубликован на его странице в Facebook.
С 1 июля в Уфе заработала безналичная оплата в общественном транспорте. По словам руководителя региона, все перевозчики, кроме одного частника, перешли на новую систему. При этом он отметил, что не все это сделали с удовольствием.
«И некоторые явно будут пытаться создавать условия, чтобы вы и дальше платили «налом». Кто-то будет говорить, что терминал не работает, кто-то — что карта в обслуживании дорогая и так билет стоит дороже», — написал Хабиров.
Он подчеркнул, что переход на транспортную карту — не его каприз, а «так живет весь мир».
«Это как раз те деньги, на которые мы чиним дороги и покупаем новые автобусы», — написал врио главы РБ.
Хабиров добавил, что до конца августа Башавтотранс получит 404 автобуса разных классов, обновляют свой парк и частные перевозчики. Также с 1 сентября в течение часа можно будет сменить несколько автобусов, заплатив лишь за одну поездку.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии купят 35 городских автобусов за 286,2 млн рублей.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым