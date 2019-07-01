В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору молока
Специалисты Роспортребнадзора рассказали, как правильно выбрать молоко. Советы опубликованы на сайте ведомства.
В первую очередь эксперты рекомендуют обращать внимание на упаковку с молоком, где обязательно должны быть указаны наименование, состав, срок годности, количество продукции, а также дата изготовления, пищевая ценность и изготовитель.
Роспотребнадзор не рекомендует приобретать молоко, если упаковка вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, срок годности заканчивается на следующий день или в магазине нарушены условия хранения, указанные на упаковке.
Также в ведомстве крайне не советуют покупать молоко у случайных торговцев или с рук на улице.
Напомним, с 1 июля в России меняется порядок продажи молочных продуктов.Общество
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