В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору молока

Специалисты Роспортребнадзора рассказали, как правильно выбрать молоко. Советы опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь эксперты рекомендуют обращать внимание на упаковку с молоком, где обязательно должны быть указаны наименование, состав, срок годности, количество продукции, а также дата изготовления, пищевая ценность и изготовитель.

Роспотребнадзор не рекомендует приобретать молоко, если упаковка вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, срок годности заканчивается на следующий день или в магазине нарушены условия хранения, указанные на упаковке.

Также в ведомстве крайне не советуют покупать молоко у случайных торговцев или с рук на улице.

Напомним, с 1 июля в России меняется порядок продажи молочных продуктов.