В Башкирии снизилось количество безработных жителей

Численность безработных жителей Башкирии снизилась до 89 тысяч человек. Об этом сообщает региональный Минтруд со ссылкой на исследование Росстата.

В прошлом году количество безработных составляло 105,7 тысячи человек. Численность занятого населения республики в 2019 году превысило 1,8 млн человек, что соответствует уровню занятости населения 55,3%.

В целом уровень общей безработицы за период с февраля по апрель текущего года составил 4,7% от численности экономически активного населения. По России показатель равняется 4,8%, в ПФО — 4,4%, пишет «Башинформ».

Отмечается, что подавляющее большинство безработных в республике (60%) являются женщинами.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили создать шорт-лист дефицитных рабочих профессий.