В селе Новотроицкое Тукаевского района участки атаковали гусеницы — видео

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В селе Новотроицкое Тукаевского района участки атаковали гусеницы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, один из жителей села Юрий Зайцев сообщил, что насекомые повсюду: на земле, дорожках, заборе.

«Огурцы поели, там капусту тоже . они перешли на эти. А в основном цветы. Что там, что здесь были цветы у неё все съели. Ходишь, ходишь за этим урожаем, а в итоге, что у нас получается?", — сказал он.

Причиной нашествия гусениц в селе местные жители называют поле, которое расположено неподалеку. Для обработки территории сельчанам пришлось за свой счёт вызывать санэпидемстанцию, но ожидаемых результатов эта мера не принесла.

«Нам сказали, что сейчас они меры примут, будут здесь всё пахать, убирать, а опрыскивать у них денег нет. Это надо было весной делать, ранней весной. Пока пока говорят, “у нас никаких средств» — сказала жительница Новотроицкого Надежда Зайцева.

