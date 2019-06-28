В правительстве заявили, что не ориентируются на изменение ситуации с санкциями

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство в своей работе не ориентируется на изменение санкций Запада в отношении РФ.



«Ну смотрите, когда мы полтора или два года назад встречались, то, конечно, хотелось бы говорить, что хотелось бы, чтобы все эти санкционные риторики прекратились, это правда. Сейчас мы уже в наших планах не ориентируемся на то, что что-то изменится. Я уже сказал, что нам надо в первую очередь основываться на своих собственных возможностях, своих собственных силах», — сказал он в интервью RT.

Напомним, накануне Совет Европейского союза официально продлил экономические санкции в отношении России на полгода.