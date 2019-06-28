Путин пришел со своим термостаканом на ужин в честь лидеров стран G20

Президент России Владимир Путин принес на ужин в честь лидеров стран G20 свой термостакан.

Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент взял с собой термос, так как постоянно пьет из него чай, передает «РИА Новости».

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана. После тоста премьер-министра Японии Синдзо Абэ Владимир Путин чокнулся термостаканом с бокалом президента США Дональда Трампа. Судя по цвету, в бокале американского лидера была «Кола».

Напомним, что в рамках саммита G20 Владимир Путин провел ряд встреч с иностранными лидерами. В частности, он побеседовал с президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

