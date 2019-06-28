Только одна компания готова построить мост через Свиягу за 4,7 млрд рублей

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» рассматривает только одну заявку на тендер по реконструкции и строительству моста через Свиягу. Начальная стоимость контракта составляет 4,7 млрд рублей.

Формально пока исполнитель не определен, поэтому подавшая заявку компания не называется. Однако если она подойдет по всем параметрам, то станет исполнителем контракта. Согласно сообщению на сайте госзакупок, итоги должны быть подведены 1 июля.

Напомним, что тендер от «Волго-Вятскуправтодора» предполагает реконструкцию двухполосного моста на трассе М-7 и строительство еще одного двухполосного моста.

Контракты на реконструкцию соседних участков получили ОАО «Каздорстрой» и ПСО «Казань».