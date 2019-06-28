Первую «вафельницу» на дорогах Казани нанесут 1 июля

В Казани 1 июля будет нанесена первая «вафельная» дорожная разметка и установлены дорожные знаки «Участок перекрестка».

Разметка, которая будет представлять собой клетчатый рисунок, появится на перекрестке улиц Лево-Булачной и Парижской Коммуны. Выезжать на перекресток будет запрещено, если впереди образовалась пробка. За нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей.



Новшество позволит разгрузить перекресток, на котором часто в часы пик возникают заторы, рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, с 28 апреля в России официально разрешили наносить на перекрестки желтую разметку. Ее неофициально назвали «вафельницей».