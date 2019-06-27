Минниханов примерил на себя роль диджея на Дне молодежи в Казани — видео
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на республиканском фестивале «День молодежи», который состоялся сегодня в Казани, попробовал себя в качестве диджея.
На своих страницах в социальных сетях Рустам Минниханов опубликовал видео, где он скретчит, то есть двигает рукой грампластинку.
Поскретчил чуток! Бер дулкында! pic.twitter.com/0PRzyTyMVY— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) June 27, 2019
«Поскретчил чуток! Бер дулкында!» — подписал видео президент РТ.
Напомним, что сегодня утром Рустам Минниханов разместил в своем Instagram ролик, приуроченный ко Дню молодежи.
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