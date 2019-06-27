Опрос ВЦИОМ: каждый второй россиянин доволен жизнью

49% россиян вполне удовлетворены той жизнью, которую они ведут.



Такие результаты показал опрос ВЦИОМ, данные которого размещены на официальном портале. Самой оптимистично настроенной категорией оказалась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. В этой категории 58% высказываются положительно относительно своей жизни. Похожие показатели демонстрирует противоположная возрастная группа, в которую входят жители страны от 60 лет и старше. Среди них довольны своей жизнью 54%.

22% участников опроса не довольны своей жизнью. 28% отчасти удовлетворены или отчасти недовольны своей жизненной ситуацией.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают свое финансовое состояние. 54% россиян рассказали, что материальное положение их семьи является средним, 25% — что оно плохое, 14% — что оно выше среднего.

