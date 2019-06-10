ВЦИОМ: половина жителей России довольна уровнем жизни

Около половины жителей России (49%) заявили, что жизнь их устраивает. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 22% граждан отметили, что недовольны уровнем жизни, 28% респондентов сказали, что уровень жизни устраивает их отчасти.

В целом 54% россиян рассказали, что материальное положение их семьи является средним, 25% — что оно плохое, 14% — что оно выше среднего, передает ТАСС.

31% россиян считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 41% отчасти согласились с этим, 25% не согласны с тем, что вектор развития в стране правильный.

Опрос был проведен в мае среди 1600 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что более половины жителей России дружат с представителями других вероисповеданий.