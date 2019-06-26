Власти Пермского края планируют потратить 5,5 млн рублей на кофе-брейки и фуршеты

Правительство Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по организации обслуживания визитов делегаций и официальных мероприятий. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен организовать питание в ресторанах и на выездных мероприятиях. В пакет услуг входят завтраки, кофе-брейки, обеды, фуршеты и ужины.

В меню должны быть различные блюда, горячие, холодные и спиртные напитки. Так, среди требований к завтраку — от четырех видов холодных закусок, нарезок, от трех вариантов горячего, куда входят каши, яичницы, творожные блюда, запеканки, блины, а также чай, кофе и другое.

Кроме того, исполнитель обязан организовать работу официантов, поваров, гардеробщиков, сотрудников безопасности. Каждое мероприятие ориентировочно рассчитано до 1 тысячи гостей.

Максимальная цена контракта — 5,5 млн рублей, итога конкурса подведут 1 августа. Договор будет до 20 ноября 2021 года.

Напомним, в прошлом году в Пермском крае отменили госзакупку стола для губернатора за 3,3 млн рублей.