«Билайн» заявил об устранении неполадок. Перебои в отправке и получении СМС продолжаются

Пресс-служба сотового оператора «Билайн» сообщила об устранении всех неполадок, из-за которых пользователи не могли отправить или получить СМС-сообщения.

«В связи с перенастройкой оборудования сервис СМС-информирования от банков и с других буквенных номеров в первой половине дня работал не в полном объеме. На данный момент все работает штатно, в том числе и у абонентов в Республике Татарстан», — говорится в ответе компании «Реальному времени».

При этом, по данным сервиса Downdetector, неполадки устранены не до конца. Отчетов о сбоях стало приходить меньше, однако пока они еще выше среднего. Судя по информации сервиса, проблемы с отправкой сообщений начались около 8 часов утра.

Нашему корреспонденту не удалось получить оповещение от банка даже после ответа «Билайна» об устранении неполадок.