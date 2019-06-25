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Сенаторы обратились к главе ФССП с просьбой проверить данные об уловках банков в обход закона о коллекторах

13:51, 25.06.2019
Сенаторы обратились к главе ФССП с просьбой проверить данные об уловках банков в обход закона о коллекторах
Фото: pixabay.com

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам направил письмо директору Федеральной службы судебных приставов, в котором просит проверить данные о случаях нарушений со стороны кредиторов закона о коллекторской деятельности, сообщает ТАСС.

В письме говорится, что некоторые кредиторы предпринимают попытки обойти нормы закона еще на этапе выдачи кредита. Речь о получении письменного согласия заемщика на изменение формата взаимодействия в пользу взыскателя, например, это может быть увеличение частоты контактов.

Напомним, ранее коллекторы рассказали, почему должники чаще всего отказываются погашать кредиты.

ЭкономикаОбщество
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