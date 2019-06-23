Путин рассказал о решении возродить праздник «Алые паруса» в 2005 году

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что решил возродить петербургский праздник выпускников «Алые паруса» как символ перемен к лучшему. Он отметил, что властям Петербурга в 2005 году захотелось показать эти перемены.

Глава государства рассказал в интервью для документального фильма «Алые паруса», телеканала «Россия-1", некое мероприятие хотела провести губернатор Санкт-Петербурга того времени — Валентина Матвиенко.

«И я тогда вспомнил про «Алые паруса» и предложил ей подумать на тему того, что можно было бы возродить этот праздник, тем более что он связан с молодыми людьми, вступающими во взрослую жизнь», — рассказал президент.

Путин предположил, что праздник не проводился с 1991 по 2005 год из-за отсутствия денег у местных властей.