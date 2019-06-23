Новости общества

15:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В США прокурор подал многомиллиардный иск к Johnson & Johnson

14:17, 23.06.2019
В США прокурор подал многомиллиардный иск к Johnson & Johnson
Фото: flickr.com

Прокурор Оклахомы (США) Майк Хантер подал иск к корпорации Johnson & Johnson, которую он считает причастной к эпидемии зависимости от опиоидных лекарств. Размер требований составляет несколько миллиардов долларов.

Хантер привел в расследовании показания врача и торговых представителей корпорации, пишет The Guardian. Они свидетельствуют, что Johnson & Johnson, а также другие фармацевтические компании, пренебрегали данными исследований и поддерживали миф о целой эпидемии неизлечимой боли в стране.

В результате тысячи американцев покупали опиоидные обезбаливающие, которые вызывали у них привыкание.

Теперь же иск грозит потрясениями для всей отрасли, поскольку по всей стране может быть подано около 2 000 подобных исков.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров