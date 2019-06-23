В США прокурор подал многомиллиардный иск к Johnson & Johnson

Прокурор Оклахомы (США) Майк Хантер подал иск к корпорации Johnson & Johnson, которую он считает причастной к эпидемии зависимости от опиоидных лекарств. Размер требований составляет несколько миллиардов долларов.

Хантер привел в расследовании показания врача и торговых представителей корпорации, пишет The Guardian. Они свидетельствуют, что Johnson & Johnson, а также другие фармацевтические компании, пренебрегали данными исследований и поддерживали миф о целой эпидемии неизлечимой боли в стране.

В результате тысячи американцев покупали опиоидные обезбаливающие, которые вызывали у них привыкание.

Теперь же иск грозит потрясениями для всей отрасли, поскольку по всей стране может быть подано около 2 000 подобных исков.