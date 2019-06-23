Татарстан попал в топ-10 регионов с самой недоступной ипотекой

По данным Росбанка, Росстата и ЦБ, Татарстан входит в топ-10 регионов с самой недоступной ипотекой, сообщает РБК.

Республика находится на шестом месте. Соотношение платежа к зарплате составляет 66%. Если направлять на ипотеку половину зарплаты, то в нашем регионе можно купить квартиру площадью 30,3 кв. метра.

Согласно проведенному исследованию, наиболее доступная ипотека в Магаданской области. Отношение платежа к зарплате — 19,4%. При этом если направлять на ипотеку половину зарплаты, то площадь приобретаемого жилья составит 103,3 кв. метра.

Напомним, ранее сообщалось, что совокупный объем просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян вырос за год на 35%.

