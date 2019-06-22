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Васильева рассказала, почему недовольна новыми учебниками по истории Великой Отечественной войны

00:45, 22.06.2019
Васильева рассказала, почему недовольна новыми учебниками по истории Великой Отечественной войны
Фото: kremlin.ru

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что современные учебники, в которых рассказывается о периоде Великой Отечественной войны, сложные для понимания, сообщает ТАСС.

С ее слов, учебники переполнены «сухой статистикой».

Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с министром просвещения России Ольгой Васильевой.

В ходе переговоров обсуждались вопросы совершенствования образовательной системы и другие актуальные темы.

ОбществоОбразование
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