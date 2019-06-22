Васильева рассказала, почему недовольна новыми учебниками по истории Великой Отечественной войны
Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что современные учебники, в которых рассказывается о периоде Великой Отечественной войны, сложные для понимания, сообщает ТАСС.
С ее слов, учебники переполнены «сухой статистикой».
Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с министром просвещения России Ольгой Васильевой.
В ходе переговоров обсуждались вопросы совершенствования образовательной системы и другие актуальные темы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым