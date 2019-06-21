Крупнейшая трубная компания России объявила о смене гендиректора
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского принял решение назначить гендиректором компании Игоря Корытько, сообщается на официальном портале Трубной металлургической компании.
Александр Ширяев, который до этого занимал пост гендиректора, продолжит работу в компании как член совета директоров. Он руководил компанией с 2008 года.ПромышленностьОбщество
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