Татарстанские пациенты в 2018 году вывезли из республики 1,6 миллиарда рублей

На 64 % больше, чем в 2017-м заплатит в 2018 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ за лечение татарстанцев в клиниках других регионов.



Отправляясь за медпомощью к соседям, татарстанцы по итогам оплаты счетов прошлого года «вывезут» из республики почти 1,6 млрд рублей, в то время как жители других регионов «ввезут» всего 831 млн.

О том, почему в РТ возник такой перекос с «медицинском туризмом», кто больше всего заработал на татарстанских пациентах, и сколько заработали наши медучреждения на больных из других регионов, а также о том, как минздрав и ТФОМС планируют повышать прибыльность медучреждений республики, которые в последние годы благодаря реализации нацпроекта «Здоровье», были буквально напичканы высокотехнологичным оборудованием, читайте в материале «Реального времени».