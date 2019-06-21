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СМИ: Google отказался от конкуренции с Apple в сфере планшетов

10:53, 21.06.2019
СМИ: Google отказался от конкуренции с Apple в сфере планшетов
Фото: pexels.com

Цифровой гигант Google отказался от выпуска планшетов. Компания отменила презентацию двух неанонсированных устройств и заявленного преемника Pixelbook Slate.

«Мы сосредоточимся на ноутбуках Chrome OS, но продолжим поддерживать Pixel Slate», — цитирует Business Insider представителя компании.

Издание отмечает, что таким образом Google отказался конкурировать с iPad от Apple.

Сотрудникам Google, работавшим над снятыми с производства планшетами, сообщили о новостях в среду. Многие из них перешли на работу с линейкой ноутбуков Pixelbook, а остальные были переведены на «конфиденциальные проекты».

Напомним, что в марте Apple выпустила новые версии планшетов iPad Air и iPad mini.

ТехнологииITБизнес
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