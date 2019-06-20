Президент Чехии Милош Земан призвал отменить антироссийские санкции

Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что антироссийские санкции нужно отменить.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, «чтобы они претерпели серьезные изменения».

«Если эти санкции [оказались] недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить», — цитирует Земана ТАСС.

Ранее сегодня лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России.

Также сегодня Совет Евросоюза продлил пакет санкций в отношении России, введенный в связи с присоединением Крыма.