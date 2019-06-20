Курс евро упал ниже 71 рубля

Курс евро по отношению к рублю снизился на 0,83%, до 70,98 рубля. Снижение ниже 71 рубля произошло впервые с 6 апреля 2018 года.

Курс доллара по состоянию на 18.47 мск опустился на 1,31%, до 62,95 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.

Рубль укрепляется на фоне роста цены нефти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE поднялась на 4,22% и составила $64,43 за баррель.

Ранее сегодня курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля.