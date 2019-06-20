Росстат заявил о снижении безработицы до 4,5%

В мае уровень безработицы в России снизился до 4,5% (3,4 млн человек от 15 лет и старше), в апреле этот показатель составлял 4,7%. Информация размещена на официальном портале Росстата.

Такой же показатель безработицы в РФ был зафиксирован в сентябре 2018 года.

Напомним, ранее в Федеральной службе государственной статистики рассказали, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.

По данным за третий квартал 2018 года, средняя фактическая продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. Дольше всего работают в Севастополе — 39 часов в неделю.