Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин

Бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщило министерство иностранных дел России.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



Леонид Замятин родился 9 марта 1922 года в станице Михайловская в Краснодарском крае. Он был постоянным представителем СССР при МАГАТЭ в 1959—1960 годах, а также занимал пост генерального директора ТАСС в 1970—1978 годах. Кроме того, с 1986 по 1991 год Замятин работал послом СССР в Великобритании.



Напомним, что в середине июня скончался посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков.

