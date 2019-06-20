СК предложил наказывать медиков, виновных в гибели пациентов, заключением до семи лет

Следственный комитет России предложил ввести уголовную ответственность за ненадлежащую медпомощь. Проект поправок в Уголовный кодекс РФ размещен на портале общественной экспертизы.

Согласно документу, УК РФ предлагается дополнить статьей «ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) вследствие нарушения врачом профессиональных обязанностей».

За данное преступление медикам может быть назначено наказание до 4 лет заключения, если они будут признаны виновными в гибели двух и более пациентов.

За сокрытие ненадлежащего оказания медпомощи будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что авторы законопроекта считают необходимым обновить статью о незаконной медицинской или фармацевтической деятельности, увеличив наказание до 7 лет заключения в случае гибели двух и более человек. В действующей редакции статьи предусматривает заключение до 5 лет в случае гибели человека.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил наделить Следком полномочиями по организации судебной экспертизы.