Путин предложил наделить Следком полномочиями по организации судебной экспертизы
Президент России Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет РФ полномочиями по организации судебной экспертизы. Соответствующий законопроект российский лидер внес на рассмотрение Госдумы.
Если документ будет принят, то СК сможет проводить генетическую, строительно-техническую, лингвистическую, экологическую, медико-криминалистическую экспертизы, экспертизу холодного оружия и технико-криминалистическую экспертизу документов.
Отмечается, что предложение Путина не потребует дополнительных средств из бюджета.ОбществоВласть
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