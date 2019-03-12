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Путин предложил наделить Следком полномочиями по организации судебной экспертизы

09:42, 12.03.2019 1
Путин предложил наделить Следком полномочиями по организации судебной экспертизы
Фото: sledcom.ru

Президент России Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет РФ полномочиями по организации судебной экспертизы. Соответствующий законопроект российский лидер внес на рассмотрение Госдумы.

Если документ будет принят, то СК сможет проводить генетическую, строительно-техническую, лингвистическую, экологическую, медико-криминалистическую экспертизы, экспертизу холодного оружия и технико-криминалистическую экспертизу документов.

Отмечается, что предложение Путина не потребует дополнительных средств из бюджета.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    А что независимых экспертов Минюста уже недостаточно. Или благодаря своей независимости, их заключения не всегда устраивают следователей СК.
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