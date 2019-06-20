Казанский Кремль: в поселке «Подсолнухи» построили дорогу, водопровод и электросети

В казанском Кремле прокомментировали обращение жителей поселка «Подсолнухи» под Набережными Челнами, адресованное на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Население микрорайона жаловалось на отсутствие сетей водоснабжения и газопровода. Жители сообщали, что, как многодетные семьи, получили участки 7 лет назад, однако в поселке до сих пор нет ни дорог, ни необходимых коммуникаций. Неоднократное обращение в местные органы исполнительной власти ни к чему не привело.

— Что касается ситуации с микрорайоном «Подсолнухи», с момента заселения семей выполнены работы по строительству дороги, соединяющей поселок и Набережные Челны; произведено строительство водопровода; есть электроснабжение. Решение вопроса по обеспечению дорожной инфраструктурой будет решаться по сложившейся практике, при совместной работе с федеральным центром, реализуя инвестиционные программы, — сообщили «Реальному времени» в казанском Кремле.



В официальном сообщении также указано, что обеспечение многодетных татарстанцев земельными участками — это масштабная программа. На сегодня в республике проживает 56 465 многодетных семей. Участки получили уже 33 233. Вместе с оформлением земли, поэтапно идёт реализация инфраструктурных решений. Из всего объёма выделенных участков, грунтовой дорогой сегодня обеспечены свыше 22 тысяч объектов.

Вопросы обеспечения инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям решаются в рамках федеральных и республиканских инвестиционных программ. Совокупный объём финансирования, требуемый для обеспечения инфраструктурой всех участков в Татарстане, составляет порядка 40 миллиардов рублей, говорится в комментарии Кремля.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Следком по Татарстану начал доследственную проверку по обращению жителей поселка «Подсолнухи» на прямую линию к Путину. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.







