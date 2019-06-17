В Удмуртии задержали подозреваемого в двойном убийстве и разбое на 16 млн рублей

В пятницу в Можге произошло убийство двух человек, нападавшие украли имущество на 16 млн рублей. Сегодня Следком отчитался о задержании одного из троих подозреваемых по этому делу.

Бойцы Росгвардии 44-летнешго жителя Ижевска. Еще двое объявлены в розыск.

«По данным следствия, 14 июня текущего года около 15 часов в своей квартире по ул. Холмогорова в г. Ижевске обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении СУ СКР по Удмуртской Республике. Из вкартиры были похищены деньги (10 млн рублей) и драгоценности на 6 млн рублей.

Сейчас следователь готовит материалы, чтобы предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать в суд о его аресте.