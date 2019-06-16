В аэропорту Шереметьево опровергли информацию о сбое в работе системы регистрации
Система регистрации в московском аэропорту Шереметьево работает в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
Ранее СМИ сообщали, что в системе регистрации аэропорта произошел сбой, что вызвало большие очереди у стоек регистрации.
Сбоев на данный момент нет, все системы функционируют в штатном режиме, пишет «РИА Новости».
Стоит отметить, что в начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа.
Напомним, ранее МАК опубликовал предварительный отчет по результатам расследования ЧП в Шереметьево.БизнесТранспорт
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