В аэропорту Шереметьево опровергли информацию о сбое в работе системы регистрации

Система регистрации в московском аэропорту Шереметьево работает в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

Ранее СМИ сообщали, что в системе регистрации аэропорта произошел сбой, что вызвало большие очереди у стоек регистрации.

Сбоев на данный момент нет, все системы функционируют в штатном режиме, пишет «РИА Новости».

Стоит отметить, что в начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа.

Напомним, ранее МАК опубликовал предварительный отчет по результатам расследования ЧП в Шереметьево.