Из Центробанка ушел многолетний соратник Набиуллиной Юрий Полупанов

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов 14 июня покидает свой пост, сообщает пресс-служба Банка России.

В сообщении указано, что он уходит в связи с решением продолжать карьеру вне Банка России. И. о. директора департамента назначили первого замдиректора Игоря Дворянчикова.



«Ведомости» сообщают, что у Полупанова был конфликт с руководством ЦБ. Не исключено, что расхождения связаны с подходом к блокировке клиентских счетов по антиотмывочному закону. Департамент под руководством Полупанова должен был разработать комплекс мер, которые помогли бы банкам блокировать не все подряд подозрительные счета. Работа шла медленно, Полупанов не поддерживал смягчение требований.

