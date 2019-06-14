Суд Севастополя освободил капитана украинского судна ЯМК-0041

Сегодня Балаклавский районный суд Севастополя признал капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого виновным в незаконном промысле рыбы. Он был приговорен к штрафу в 550 тысяч рублей и освобожден от наказания.

«Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей», — цитирует «РИА Новости» сообщение суда.

Украинское судно ЯМК-0041 в мае 2018 года было задержано у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении гражданина Украины Новицкого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с использованием служебного положения). Ему грозило до 5 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что заседание по делу Новицкого состоится в пятницу, раньше назначенного срока. Сам моряк находится в Симферополе под подпиской о невыезде и живет на съемной квартире.