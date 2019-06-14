Сбербанк подал иск о банкротстве «Ортэкса» Ильшата Тукаева на 1,5 млрд рублей

ПАО «Сбербанк России» подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о банкротстве строительной компании «Ортэкс», принадлежащей Ильшату Тукаеву.

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 13 июня. Сумма исковых требований превышает 1,5 млрд рублей, следует из материалов арбитража.

Кроме того, аналогичный иск на ту же сумму подан к еще одной компании Тукаева — ООО «Репродукт».



Ранее «Реальное время» писало, что Сбербанк подал иск о банкротстве бугульминского ООО «ПлемРепродукт», занимающегося разведением птицы. Компания входит в группу сельскохозяйственных активов Ильшата Тукаева. Сам Тукаев тогда подтвердил, что «Ортэкс» всегда выступал поручителем по долгам «ПлемРепродукта», в том числе и по долгам перед Сбербанком.

