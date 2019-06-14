Новости технологий

04:54 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Зрители возмутились словами Малышевой о «детях-кретинах»

03:29, 14.06.2019
Зрители возмутились словами Малышевой о «детях-кретинах»
Фото: 1tv.ru / скриншот видео

Телеведущая Елена Малышева очередную передачу «Жить здорово» посвятила умственно отсталым детям. При этом эфир получил название «Откуда берутся дети-кретины».

В итоге многие зрители возмутились таким наименованием. Президент неправительственной организации помощи людям с Расстройством аутистического спектра «Атмосфера» Евгений Бондарь заявил о готовности подать в суд на ведущую.

Сама Малышева объявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».

Помимо этого, в ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.

Ранее резонанс вызвало высказывание Малышевой что природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет.

ТехнологииМедиаОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров