Зрители возмутились словами Малышевой о «детях-кретинах»

Телеведущая Елена Малышева очередную передачу «Жить здорово» посвятила умственно отсталым детям. При этом эфир получил название «Откуда берутся дети-кретины».

В итоге многие зрители возмутились таким наименованием. Президент неправительственной организации помощи людям с Расстройством аутистического спектра «Атмосфера» Евгений Бондарь заявил о готовности подать в суд на ведущую.

Сама Малышева объявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».

Помимо этого, в ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.

Ранее резонанс вызвало высказывание Малышевой что природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет.