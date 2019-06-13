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В России могут начать выдавать студентам электронные дипломы с 2021 года

05:23, 13.06.2019
В России могут начать выдавать студентам электронные дипломы с 2021 года
Фото: realnoevremya.ru

Российские вузы с 2021 года планируют начать выдавать выпускникам цифровые документы об образовании.

Нововведение позволит бороться с поддельными дипломами на территории России. В Минобрнауки РФ отметили, что для разработки новой модели в ближайшее время будут выбраны пять вузов, в следующем году — еще 15.

Электронные дипломы станут частью цифрового портфолио, куда войдут также другие данные о студенте, в том числе о спортивных достижениях, участии в научных исследованиях, результаты практики и так далее.

Доступ к цифровому портфолио россиянина будут иметь работодатели, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Типовое техническое решение для цифровых резюме внедрят уже в 2019 году на базе сайта «Современная цифровая образовательная среда».

Ранее сообщалось, что законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре может быть принят уже в 2019 году.

ОбществоОбразование
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