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На месте проведения марша в поддержку Голунова заметили автозаки и автобусы полиции

11:19, 12.06.2019
На месте проведения марша в поддержку Голунова заметили автозаки и автобусы полиции
Фото: скриншот видео youtube.com

В Москве около станции метро «Чистые пруды» находятся автозаки и автобусы полиции, сообщает телеканал «Дождь».

В 12 часов там должен начаться несогласованный марш в поддержку Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Один из очевидцев сообщил, что площадь рядом с метро огорожена забором. На полицейских бронежилеты, у них есть баллоны, предположительно, со слезоточивым газом.

Напомним, накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении».

Общество
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