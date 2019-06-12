На месте проведения марша в поддержку Голунова заметили автозаки и автобусы полиции

В Москве около станции метро «Чистые пруды» находятся автозаки и автобусы полиции, сообщает телеканал «Дождь».

В 12 часов там должен начаться несогласованный марш в поддержку Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Один из очевидцев сообщил, что площадь рядом с метро огорожена забором. На полицейских бронежилеты, у них есть баллоны, предположительно, со слезоточивым газом.

Напомним, накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении».

