Следствие проверит версию «заказного» дела в отношении Голунова

Следствие рассмотрит возможность заказа уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Полицейские могли за деньги выполнить указание кого-то из бизнесменов.

«Сегодня многие склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — приводит РБК слова одного из источников в правоохранительных органах.

В какой степени в дело были вовлечены сотрудники полиции из УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве, предстоит выяснить следствию, подчеркнул один из собеседников.

Координатор правозащитной организации «Русь сидящая», бывший следователь прокуратуры Алексей Федяров отметил и сообщения о том, что на пакете, якобы найденном у Голунова, не нашли отпечатков. Он подчеркнул, что подозрения вызвала бы скорее информация о найденном отпечатке, поскольку оставить отпечаток пальца на глянцевой поверхности, не смазав его, очень трудно.

Напомним, что сегодня МВД освободило от уголовного преследования журналиста Ивана Голунова, которого до этого обвиняли в распространении наркотиков.