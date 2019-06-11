С Ивана Голунова сняли браслет слежения — Mash

Телеграм-канал проекта Mash сообщил, что с корреспондента «Медузы» Ивана Голунова сняли браслет слежения, закрепленный на его лодыжке после назначения домашнего ареста.

«Теперь он официально свободен», — сообщает издание.

«Я до сих пор не могу поверить в освобождение. Ожидал каких-то дальнейших следственных действий», — приводит слова журналиста радио «Говорит Москва».

Напомним, что ранее Голунов был ознакомлен с постановлением о прекращении уголовного преследования.

Сегодня МВД признало журналиста невиновным в распространении наркотиков.