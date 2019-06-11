Канделаки объяснила свой доход в 133 млн рублей за год

Гендиректор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала опубликованный «Ростехом» отчет о доходах сотрудников. Согласно документам, она заработала в 2018 году 132,7 млн рублей.

Медиаменеджер объяснила доход множеством бизнесов, таких как спа-салон «Коперник» и ресторан «Тинатин».

«У меня есть большое число бизнесов (помимо моей основной работы на телеканале «Матч ТВ», где я работаю наймитом за зарплату), которые генерят мне большое количество денег. И я каждый год я знаю, что наступит тот час X, когда я подам эти данные, а вы обсудите эти цифры», — рассказала Канделаки журналу Forbes.

В интервью журналу она также прокомментировала дело Майкла Калви и акцию со значками Baring Vostok: «Очень хочется свободы для предпринимательства, очень грустно здесь об этом говорить и совсем не хочется чтобы это было основной темой».