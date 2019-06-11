Российский биолог планирует создать «ГМО-детей»
Доктор биологических наук Денис Ребриков намерен создать детей с отредактированными генами. Об этом он заявил в интервью журналу Nature.
До конца 2019 года ученый планирует провести имплантацию генно-отредактированных эмбрионов. Эксперимент может произойти после получения соответствующего одобрения.
Ребриков хочет отключить ген, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма, в эмбрионах. Тем самым в будущем это поможет снизить риск передачи вируса ребенку.
Подобную модификацию гена CCR5 проводил китайский биолог Хэ Цзянкуй. Так, в ноябре прошлого года он рассказал о создании первых генетически модифицированных детей.
Напомним, ранее более 100 ученых раскритиковали заявление китайского исследователя об изменении ДНК эмбриона.Технологии
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