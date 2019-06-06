Основателя Baring Vostok Калви пригласили выступить на ПМЭФ
Глава AmCham (директор Американской торговой палаты в России) Алексис Родзянко заявил, что пригласил основателя Baring Vostok Майкла Калви выступить на одной из сессий ПМЭФ в пятницу, сообщает «РИА Новости».
Подтверждения его приезда пока нет.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль хотел бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом. Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
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