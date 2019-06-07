Мединский заявил, что половина российских памятников находится в аварийном состоянии

Половина российских памятников находится в аварийном или близком к аварийному состоянию. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, данная ситуация происходит не только в России, но и во всем мире — «в Европе, а в Азии еще хуже».

«Я в первую очередь говорю о зданиях и сооружениях — усадьбах, дворцах, памятниках деревянного зодчества, храмах, монастырях. Это соль земли русской. Их десятки тысяч. И, конечно, ни у одной страны мира не хватит государственных налоговых средств, чтобы привести все в порядок», — цитируют Мединского «Известия».

Решить проблему, считает министр, можно, если у каждого памятника будет собственник. Как полагает Мединский, в объектах можно организовывать гостиницы или рестораны.

Напомним, ранее Мединский рассказал, какие фильмы находятся в приоритете у Минкульта.