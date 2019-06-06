Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о незрячей пенсионерке, которая живет в сгоревшем доме

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Татарстану организовать доследственную проверку по поводу информации в СМИ о незрячей бабушке из Казани, которая вынуждена жить в доме, где недавно произошел пожар.

В сообщении Следкома говорится, что купить новое жилье женщина не может, так как все деньги вынуждена отдавать за кредит, который, по ее словам, она не оформляла. Пожилую женщину обнаружили волонтеры.



Ход и результаты проверки контролирует лично Бастрыкин.

Речь идет о Зульфие Гайнулиной, ее историю рассказал Mash. По их информации, 66-летняя пенсионерка стала жертвой махинаций племянницы, которая забрала у пенсионерки большую часть жилья и оформила на нее кредит.