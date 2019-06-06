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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

17:33, 06.06.2019 1
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран.

«Все это точно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам», — цитирует его «Интерфакс».

Он пояснил, что «во всех мировых религиях заложены гуманистические начала и если мы будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойней и стабильней».

Ранее Путин объяснил, с чем связано отсутствие приглашения на мероприятия в Нормандии.

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  • Анонимно 17:43
    Тора - Пятикнижие, пять первых книг канонической еврейской и христианской Библий.
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