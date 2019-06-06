Минстрой РФ сообщил о рисках остановки строительства жилья после перехода на эскроу-счета

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства видит риски остановки строительства жилья после перехода на проектное финансирование. Это коснется объектов, готовность которых составила менее 30%.

«Мы понимаем, что есть риски, мы смотрим, прорабатываем дополнительные механизмы, точно эти объекты будут достроены. Никто, ни один новый обманутый дольщик не появится из-за того, что мы поменяли нормы закона», — сказал а рамках ПМЭФ замглавы ведомства Никита Стасишин, его слова приводит RNS.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что первое время перехода на эскроу-счета будет обозначено повышением цен на недвижимость.