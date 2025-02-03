В декабре 2024 года татарстанцы оформили ипотечных кредитов на 9,62 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В последний месяц 2024 года жители Татарстана оформили более 2,2 тыс. ипотечных кредитов. Такие данные «Реальному времени» предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).



Общая сумма всех кредитов достигла 9,62 млрд рублей. Каждый татарстанец брал в долг в среднем 4,3 млн рублей на 273 месяца (22 года и 9 месяцев). Большинство этих заемщиков — 1,4 тыс. — воспользовались правом на льготную ипотеку и получили займы на сумму 7,36 млрд руб. (по 5,25 млн руб. на каждого) под 6% годовых на срок в среднем 312 месяцев (26 лет).

Остальные 833 человека оформили ипотеки, когда базовая ставка классических кредитов достигает 29,8% годовых. Сумма составила свыше 2,25 млрд рублей под залог приобретаемой собственности.

— Условия по ипотеке варьируются в зависимости от выбранной программы, — поясняет Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент. — По рыночным программам базовая ставка составляет 29,8%, по «Семейной» и «ИТ-ипотеке» — 6%. Минимальный первоначальный взнос — 20,1% по программам с господдержкой, по рыночным программам — от 30,1%. Максимальный срок кредитования — до 30 лет.

Подробнее о рынке ипотеки в Татарстане — в материале «Реального времени».