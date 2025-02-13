Какие проекты остаются востребованными даже во время кризиса на рынке недвижимости?

Фото: предоставлено ГК А101

Отсутствие доступной рыночной ипотеки и общее падение спроса на жилье в новостройках больно ударили по многим застройщикам. Но отнюдь не по всем — например, ГК «А101» не только сохранила, но и улучшает свои позиции на рынке. Например, в 2024-м девелопер передал своим покупателям 10 100 ключей от объектов в Новой Москве: это и квартиры, и машино-места в подземных паркингах, и кладовые помещения в цокольных этажах. А в нынешнем году Группа планирует увеличить этот показатель почти вдвое — до 22 096.

Новые жители появятся не только в уже заселенных «Скандинавии» и «Прокшино», но и в очередных проектах застройщика: в «Бунинских кварталах» и «Дзен-кварталах». Причем, несмотря на отсутствие жильцов, эти районы уже занимают лидирующие позиции по продажам в столичных и федеральных рейтингах. Например, по данным ДОМ.РФ, в последние месяцы 2024 года и «Бунинские кварталы», и «Дзен-кварталы», наравне с «проверенной временем» «Скандинавией», вошли в общероссийский топ-15 и в топ-15 Москвы и Московской области. Неудивительно, ведь сегодня ГК «А101» является «автором» каждой восьмой квартиры в новостройках Первопрестольной.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке недвижимости Северной столицы. Чуть более двух лет назад ГК «А101» заявила о выходе на рынок недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. А уже в конце 2024 года, по данным Росреестра, в десятку самых продаваемых объектов региона вошли оба ее проекта: «А101 Лаголово» и «А101 Всеволожск» — кстати, в декабре продажи в последнем из них взлетели на 183%. При этом ни в первом, ни во втором из этих районов еще никто не живет: все корпуса там находятся на разных этапах строительства.

Такие успехи на падающем рынке объясняются не только «эталонным» для всей отрасли качеством объектов недвижимости. Дело в том, что в своей деятельности ГК «А101» руководствуется принципами комплексного развития территорий и «15-минутного» города. То есть одновременно с жилыми зданиями возводятся все необходимые для комфортной жизни объекты бытовой, социальной и коммерческой инфраструктуры — и до каждого из них не больше четверти часа пешком от дома. Таким образом, в локациях застройщика создается современная городская среда, включающая в себя образовательную, спортивную, культурную и бизнес-составляющие. То есть, каждый новосел получает не только ключи от своей квартиры, но и полноценный район «в комплекте». Всем этим объясняются и ведущие позиции, которые занимает ГК «А101» на общероссийском рынке недвижимости.

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