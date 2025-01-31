ФСК Регион впервые начала продажи квартир с отделкой

Фото: предоставлено пресс-службой «ФСК Регион»

ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, начала продажи первых квартир с чистовой отделкой — ранее реализовывались квартиры только с предчистовой White Box. Первым таким проектом стал жилой комплекс «ФоРест»в поселке Октябрьский Зеленодольского района Республики Татарстан. Квартиры с полной отделкой возможно приобрести в корпусе 2.1 с 1 февраля.

В квартирах ЖК «ФоРест» с чистовой отделкой уже поклеены обои под покраску и уложен ламинат. Санузлы с керамической плиткой на стенах и керамогранитной на полу оборудованы ванными и душевыми кабинами, раковинами и унитазами, смесителями и сифонами. Выполняется внутриквартирная разводка электроснабжения, установка подрозетников с оконечными устройствами — осветительными приборами, розетками и выключателями. Также будет выполнено подключение домофона.

Квартиру с чистовой отделкой в жилом комплексе комфорт-класса «ФоРест» можно приобрести по цене от 5,4 млн рублей.

«Ранее подобного продукта — квартир с отделкой — у нас не было. Следуя запросам клиентов, мы решили расширить наше предложение. Тем более что такая опция удобна для покупателя: она позволяет сэкономить время на ремонте и включить ремонтные расходы в ипотечный платеж», — прокомментировал директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора «Запад» ФСК Регион Евгений Мартынов.

Ранее квартиры в ЖК «ФоРест» можно было приобрести только с предчистовой отделкой White Box. Она включала подготовленные для финишного покрытия стены и перегородки со стяжкой и полом, выполненную разводку электрики, установленные по проекту дома приборы отопления и гидроизоляцию в санузле, уложенную по полу шумоизоляцию.

White Box — белая коробка. Отделка White box — считается промежуточным звеном между черновой и чистовой отделкой.

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