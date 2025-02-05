Небоскреб-джигит с папахой появится в центре Грозного

Рамзан Кадыров рассказал о ходе строительства элитного жилого дома в форме джигита с папахой в центре Грозного

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Высотный дом в форме джигита с папахой появится в центре Грозного. Строительство 35-этажного жилого дома идет высокими темпами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам инспекционной поездки по строящимся объектам в столице Чечни.

«Главная изюминка проекта — ресторан и смотровая площадка «Папаха джигита», расположенная на верхних этажах, — рассказал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. — Оттуда будет открываться панорамный вид на город», — приводит его слова ИА «Чечня Сегодня». Само здание воплощает форму «джигита» в бурке (кафтан с широкими плечами, — прим.авт.). По предварительным данным, в здании будет 35 этажей, предполагаемая площадь квартир — 36 000 кв. м.

«Это не первый подобный проект в регионе: такие здания продолжают традицию создания архитектурных объектов, которые служат мостом между историческим наследием и современностью, объединяя этнические мотивы с инновационными технологиями», — подчеркнул мэр.

В январе в Казани открылось новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, построенное в форме кристаллов. Это стало важной вехой в области архитектурных решений, демонстрирующих возможности инновационного остекления.

Луиза Игнатьева