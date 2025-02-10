«Фриссон» — жилой комплекс с лучшим благоустройством территории

Фото: предоставлено пресс-службой ФСК Регион

Жилой комплекс ФСК Регион «Фриссон» удостоился признания в категории «Согласованные проекты» в номинации «Лучшее благоустройство территорий». Церемония награждения победителей прошла 8 февраля в рамках международного форума «Казаныш».

Основную идею проекта — эмоциональное восприятие музыки — определило расположение жилого комплекса в непосредственной близости от Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. В концепции проекта подчеркивается тесная взаимосвязь музыки и архитектуры. Так, музыкальная идея нашла отражение в детской площадке. Она представляет собой пространство с различным музыкальным оборудованием: глюкофоны, симфония, колокола. При этом многослойное озеленение обеспечивает комфортный и тихий отдых за пределами площадки, выступая в роли аудио-буфера.

«Наш самый музыкальный жилой комплекс «Фриссон» высоко оценили в номинации за успешное воплощение архитектурных решений в традициях культурной идентичности. Что подтверждает: мы не просто строим жилье, а бережно относимся и учитываем культурный код каждого региона, где ведем строительство», — прокомментировал директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора «Запад» ФСК Регион Евгений Мартынов.

Всего для участия в конкурсе на лучший архитектурно-градостроительный объект Казани было подано 180 заявок по 12 номинациям.

Реклама. ООО СЗ «КСТ»